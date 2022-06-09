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  4. ЗУКИН: «В кулуарах о поддержке Украины говорило больше федераций»
ATP
09 июня 2022, 18:13 |
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0

ЗУКИН: «В кулуарах о поддержке Украины говорило больше федераций»

Вице-президент ФТУ – о теннисных структурах, которые поддерживают нашу страну

09 июня 2022, 18:13 |
200
0
ЗУКИН: «В кулуарах о поддержке Украины говорило больше федераций»
ФТУ. Евгений Зукин

Вице-президент федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал о теннисных структурах, которые поддерживают нашу страну на фоне российского военного вторжения.

«У нас есть те, кто нас поддерживает. Это LTA (Великобритания), по игрокам, надо признать, что и французская федерация очень много сделала, швейцарская федерация приютила 12 наших спортсменов. Польша помогла не через федерацию, но отдельные клубы сделали очень много. У нас начинается новый этап сотрудничества с литовской федерацией, о котором скоро все тоже узнают.

Открыто поддержали отстранение российских и белорусских игроков: LTA поддержали, Польша, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Дания и Бельгия. В кулуарах о своей поддержке говорило гораздо больше. На Tennis Europe этот вопрос по индивидуальным игрокам был поставлен на голосование и голоса распределились 60 на 40, то есть 40% считают, что и индивидуальных нужно тоже отстранять. Это не так уж мало. Но большинство представителей теннисной элиты считает, что запрещать играть этим спортсменам будет несправедливо, что конкретно они не виноваты», – сказал Зукин.

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Евгений Зукин российско-украинская война
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Источник Большой теннис Украины
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