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09 июня 2022, 17:51 |
875
0

Легендарный алжирский футболист попал в тюрьму

Рабах Маджер получил 6-месячный тюремный срок

09 июня 2022, 17:51 |
875
0
Легендарный алжирский футболист попал в тюрьму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рабах Маджер

Легендарный алжирский футболист Рабах Маджер получил 6-месячный тюремный срок. Он подделывал бухгалтерские ведомости, чтобы получать государственные дотации на два газеты, которые ему принадлежали, хотя на самом деле они уже были закрыты.

Изначально обвинение запрашивало для 63-летнего Маджера полтора года тюрьмы. Но по 2 пунктам обвинения из 3 он был оправдан.

Рабах Маджер был звездой мирового футбола 80-х годов, в 1987 году выиграл Кубок чемпионов с «Порту». После завершения карьеры четыре раза возглавлял сборную Алжира: в 1993 – 1995, 1999, 2001 – 2002 и 2017 – 2018 годах.

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Рабах Маджер
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Источник L'Equipe
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