Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины

Виктор Цыганков стал автором одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины. Ворота ирландцев 24-летний полузащитник «Динамо» поразил всего через 2 минуты после выхода на замену.

Среди «резервистов» нашей национальной дружины меньше времени на гол понадобилось только Сергею Реброву в товарищеском матче с Сербией в августе 2005 года и Роману Безусу в поединке с Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира в октябре 2013-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин. Игрок Дата Ранг Соперник Вышел Забил Счет 1’ Сергей РЕБРОВ 17.08.2005 МТ Сербия (д) 61' 62' 2:1 1’ Роман БЕЗУС 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино (г) 64' 65' 8:0 2’ Андрей ВОРОБЕЙ 17.10.2007 ЧЕ Фареры (д) 62' 64' 5:0 2’ Роман БЕЗУС 06.07.2013 ЧМ Черногория (г) 90+1' 90+3' 5:0 2’ Александр ЗИНЧЕНКО 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 46' 48' 4:3 2’ Виктор ЦЫГАНКОВ 08.06.2022 ЛН Ирландия (г) 46' 48' 1:0 3’ Роман БЕЗУС 06.09.2013 ЧМ Сан-Марино (д) 60' 63' 6:0 3’ Марко ДЕВИЧ 05.03.2014 ТМ США (н) 65' 68' 2:0 4’ Артем МИЛЕВСКИЙ 28.05.2012 ТМ Эстония (н) 46' 50' 3:0 4’ Артем ДОВБИК 16.11.2021 ЧМ Босния (г) 75' 79' 2:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.