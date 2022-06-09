Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2022, 13:50 | Обновлено 09 июня 2022, 14:13
582
1

Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины

Ворота Ирландии 24-летний хавбек поразил всего через 2 минуты после выхода на замену

09 июня 2022, 13:50 | Обновлено 09 июня 2022, 14:13
582
1
Цыганков – автор одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Цыганков стал автором одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины. Ворота ирландцев 24-летний полузащитник «Динамо» поразил всего через 2 минуты после выхода на замену.

Среди «резервистов» нашей национальной дружины меньше времени на гол понадобилось только Сергею Реброву в товарищеском матче с Сербией в августе 2005 года и Роману Безусу в поединке с Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира в октябре 2013-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин.

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Вышел

Забил

Счет

1’

Сергей РЕБРОВ

17.08.2005

МТ

Сербия (д)

61'

62'

2:1

1’

Роман БЕЗУС

15.10.2013

ЧМ

Сан-Марино (г)

64'

65'

8:0

2’

Андрей ВОРОБЕЙ

17.10.2007

ЧЕ

Фареры (д)

62'

64'

5:0

2’

Роман БЕЗУС

06.07.2013

ЧМ

Черногория (г)

90+1'

90+3'

5:0

2’

Александр ЗИНЧЕНКО

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

46'

48'

4:3

2’

Виктор ЦЫГАНКОВ

08.06.2022

ЛН

Ирландия (г)

46'

48'

1:0

3’

Роман БЕЗУС

06.09.2013

ЧМ

Сан-Марино (д)

60'

63'

6:0

3’

Марко ДЕВИЧ

05.03.2014

ТМ

США (н)

65'

68'

2:0

4’

Артем МИЛЕВСКИЙ

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

46'

50'

3:0

4’

Артем ДОВБИК

16.11.2021

ЧМ

Босния (г)

75'

79'

2:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Я и сейчас согласен возглавить сборную Украины»
Впервые в составе сборной Украины сыграли игроки Ганзы и Бордо
«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей
Виктор Цыганков цифры и факты сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера
Футбол | 09 июня 2022, 11:34 0
Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера
Барселона разработала формулу трансфера Додо из Шахтера

Каталонцы хотят взять фулбека в аренду с опцией выкупа

Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Футбол | 08 июня 2022, 20:35 0
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб
Бэйл близок к переходу в другой испанский клуб

Звездный валлиец может продолжить карьеру в «Хетафе»

Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Футбол | 08.06.2022, 18:29
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Футбол | 09.06.2022, 12:55
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 72-х команд
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Футбол | 08.06.2022, 17:40
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Украина проиграла Франции в 1/8 финала и завершила выступления на Евро-2022
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TimurKhAI
Против Сербии во Львове у Вити был покруче рекорд: 100 секунд между двумя забитыми мячами 
Вот это будет сложно переплюнуть.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
07.06.2022, 19:08 5
Теннис
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
08.06.2022, 09:12
Бокс
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
08.06.2022, 12:00
Бокс
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
08.06.2022, 20:17 17
Футбол
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
08.06.2022, 03:05
Футбол
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
07.06.2022, 22:05 11
Футбол
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
Девин ХЕЙНИ: «Встреча с Ломаченко – это огромный бой»
09.06.2022, 07:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем