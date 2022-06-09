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  4. Андрей РУСОЛ: «Я не готов отвечать за Йовичевича»
Украина. Премьер лига
09 июня 2022, 14:00 |
352
0

Андрей РУСОЛ: «Я не готов отвечать за Йовичевича»

Исполнительный директор «Днепра-1» – о будущем главного тренера

09 июня 2022, 14:00 |
352
0
Андрей РУСОЛ: «Я не готов отвечать за Йовичевича»
СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал, продолжит ли команда сотрудничество с ее главным тренером Игорем Йовичевичем.

«Думаю, бюджеты в военных реалиях сократятся, потому что легионеры нас покинут в большом количестве. Останется ли Йовичевич? Сейчас будем обсуждать. Мы ждали собрания клубов, и нам нужно дождаться окончательного решения. Пока его нет. Однозначности пока нет. Нужно доводить до Игоря реалии, в которых мы будем существовать, и он будет принимать решение. Он ждет нас до конца и озвучивал то, что хочет дальше продолжать работать с «Днепром-1». Но в этой ситуации мы должны дать ему право выбора. Он примет решение, я не готов за него отвечать», - сказал Русол.

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Андрей Русол Игор Йовичевич Днепр-1
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Источник Футбол 1/2/3
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