«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей
Виктор Цыганков 4-й раз отличился за сборную после выхода на замену
В матче с Ирландией (1:0) Виктор Цыганков забил 7-й мяч за сборную Украины, в том числе 4-й после выхода на замену. Среди наших «резервистов» больше взятий ворот имеют в своем активе только Роман Безус и Андрей Воробей - по 5.
7 октября 2020 года Цыганков, выйдя на замену, забил гол престижа в товарищеском поединке с Францией (1:7). Спустя 6 дней обеспечил, как и ныне, победу над Испанией в Лиге нации (1:0), а 23 мая 2021-го спас украинцев от поражения в «товарняке» с Бахрейном (1:1).
Между тем гол Виктора ирландцам оказался юбилейным - 70-м для «джокеров» нашей национальной дружины. 39 мячей они забили в товарищеских встречах, 17 - в чемпионатах мира, 8 - в чемпионатах Европы и по 3 - в Лиге наций и международных турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины
|
|
Игрок
|
Годы
|
Голы
|
1.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
2001-2007
|
5
|
|
Роман БЕЗУС
|
2013-2019
|
5
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1998-2009
|
4
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
2009-2013
|
4
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2020-2022
|
4
|
6.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
1992-1996
|
3
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
1996-2005
|
3
|
|
Андрей ВОРОНИН
|
2002-2011
|
3
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2008-2012
|
3
|
|
Руслан РОТАНЬ
|
2004-2016
|
3
|
|
Артем ДОВБИК
|
2021-2022
|
3
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