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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2022, 13:43 | Обновлено 09 июня 2022, 13:49
290
0

«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей

Виктор Цыганков 4-й раз отличился за сборную после выхода на замену

09 июня 2022, 13:43 | Обновлено 09 июня 2022, 13:49
290
0
«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Ирландией (1:0) Виктор Цыганков забил 7-й мяч за сборную Украины, в том числе 4-й после выхода на замену. Среди наших «резервистов» больше взятий ворот имеют в своем активе только Роман Безус и Андрей Воробей - по 5.

7 октября 2020 года Цыганков, выйдя на замену, забил гол престижа в товарищеском поединке с Францией (1:7). Спустя 6 дней обеспечил, как и ныне, победу над Испанией в Лиге нации (1:0), а 23 мая 2021-го спас украинцев от поражения в «товарняке» с Бахрейном (1:1).

Между тем гол Виктора ирландцам оказался юбилейным - 70-м для «джокеров» нашей национальной дружины. 39 мячей они забили в товарищеских встречах, 17 - в чемпионатах мира, 8 - в чемпионатах Европы и по 3 - в Лиге наций и международных турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины

 

Игрок

Годы

Голы

1.

Андрей ВОРОБЕЙ

2001-2007

5

 

Роман БЕЗУС

2013-2019

5

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1998-2009

4

 

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2009-2013

4

 

Виктор ЦЫГАНКОВ

2020-2022

4

6.

Юрий МАКСИМОВ

1992-1996

3

 

Сергей РЕБРОВ

1996-2005

3

 

Андрей ВОРОНИН

2002-2011

3

 

Артем МИЛЕВСКИЙ

2008-2012

3

 

Руслан РОТАНЬ

2004-2016

3

 

Артем ДОВБИК

2021-2022

3

 

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Источник Sport.ua
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