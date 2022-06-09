«Джокеры» сборной Украины отметили голевой юбилей

В матче с Ирландией (1:0) Виктор Цыганков забил 7-й мяч за сборную Украины, в том числе 4-й после выхода на замену. Среди наших «резервистов» больше взятий ворот имеют в своем активе только Роман Безус и Андрей Воробей - по 5.

7 октября 2020 года Цыганков, выйдя на замену, забил гол престижа в товарищеском поединке с Францией (1:7). Спустя 6 дней обеспечил, как и ныне, победу над Испанией в Лиге нации (1:0), а 23 мая 2021-го спас украинцев от поражения в «товарняке» с Бахрейном (1:1).

Между тем гол Виктора ирландцам оказался юбилейным - 70-м для «джокеров» нашей национальной дружины. 39 мячей они забили в товарищеских встречах, 17 - в чемпионатах мира, 8 - в чемпионатах Европы и по 3 - в Лиге наций и международных турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины