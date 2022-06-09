Гвардейский «Клуб 50» сборной Украины получил пополнение
50-й матч за национальную дружину провел Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины. Во всех играх он представлял в главной команде страны «Динамо», став 9-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа. 16 раз Сидорчук выходил на поле в чемпионатах Европы, 15 - в товарищеских поединках, 14 - в чемпионатах мира и 5 - в Лиге наций. В 27 матчах ставил Сергея в состав Андрей Шевченко, в 14 - Михаил Фоменко, в 9 - Александр Петраков.
Дорога в гвардейский «Клуб 50» заняла у Сидорчука 7 лет 242 дня, начиная с дебюта, который состоялся 9 октября 2014 года в гостевом матче с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки «Динамо», проведшие 50 матчей за сборную Украины
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2016
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2012
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2017
|
70
|
24
|
18
|
-
|
2
|
26
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
2000-2009
|
67
|
26
|
14
|
-
|
7
|
20
|
Владислав ВАЩУК
|
1996-2007
|
61
|
24
|
14
|
-
|
4
|
19
|
Александр ГОЛОВКО
|
1995-2004
|
56
|
24
|
15
|
-
|
2
|
15
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
2009-2018
|
51
|
17
|
16
|
-
|
-
|
18
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2006-2012
|
50
|
15
|
9
|
-
|
2
|
24
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2014-2022
|
50
|
14
|
16
|
5
|
-
|
15
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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