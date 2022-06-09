Гвардейский «Клуб 50» сборной Украины получил пополнение

Сергей Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины. Во всех играх он представлял в главной команде страны «Динамо», став 9-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа. 16 раз Сидорчук выходил на поле в чемпионатах Европы, 15 - в товарищеских поединках, 14 - в чемпионатах мира и 5 - в Лиге наций. В 27 матчах ставил Сергея в состав Андрей Шевченко, в 14 - Михаил Фоменко, в 9 - Александр Петраков.

Дорога в гвардейский «Клуб 50» заняла у Сидорчука 7 лет 242 дня, начиная с дебюта, который состоялся 9 октября 2014 года в гостевом матче с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки «Динамо», проведшие 50 матчей за сборную Украины

Игрок Годы Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Олег ГУСЕВ 2003-2016 98 32 21 - 3 42 Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2012 92 32 25 - 7 28 Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2017 70 24 18 - 2 26 Андрей НЕСМАЧНЫЙ 2000-2009 67 26 14 - 7 20 Владислав ВАЩУК 1996-2007 61 24 14 - 4 19 Александр ГОЛОВКО 1995-2004 56 24 15 - 2 15 Евгений ХАЧЕРИДИ 2009-2018 51 17 16 - - 18 Артем МИЛЕВСКИЙ 2006-2012 50 15 9 - 2 24 Сергей СИДОРЧУК 2014-2022 50 14 16 5 - 15

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.