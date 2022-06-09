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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2022, 13:13 | Обновлено 09 июня 2022, 13:19
430
0

Гвардейский «Клуб 50» сборной Украины получил пополнение

50-й матч за национальную дружину провел Сергей Сидорчук

09 июня 2022, 13:13 | Обновлено 09 июня 2022, 13:19
430
0
Гвардейский «Клуб 50» сборной Украины получил пополнение
Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Сидорчук провел 50-й матч за сборную Украины. Во всех играх он представлял в главной команде страны «Динамо», став 9-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа. 16 раз Сидорчук выходил на поле в чемпионатах Европы, 15 - в товарищеских поединках, 14 - в чемпионатах мира и 5 - в Лиге наций. В 27 матчах ставил Сергея в состав Андрей Шевченко, в 14 - Михаил Фоменко, в 9 - Александр Петраков.

Дорога в гвардейский «Клуб 50» заняла у Сидорчука 7 лет 242 дня, начиная с дебюта, который состоялся 9 октября 2014 года в гостевом матче с Беларусью в отборочном турнире чемпионата Европы (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки «Динамо», проведшие 50 матчей за сборную Украины

Игрок

Годы

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Олег ГУСЕВ

2003-2016

98

32

21

-

3

42

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2012

92

32

25

-

7

28

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2017

70

24

18

-

2

26

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

2000-2009

67

26

14

-

7

20

Владислав ВАЩУК

1996-2007

61

24

14

-

4

19

Александр ГОЛОВКО

1995-2004

56

24

15

-

2

15

Евгений ХАЧЕРИДИ

2009-2018

51

17

16

-

-

18

Артем МИЛЕВСКИЙ

2006-2012

50

15

9

-

2

24

Сергей СИДОРЧУК

2014-2022

50

14

16

5

-

15

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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