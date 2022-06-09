Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома отклонила 60-миллионное предложение Ньюкасла по своему хавбеку
Англия
09 июня 2022, 13:25 |
493
0

Рома отклонила 60-миллионное предложение Ньюкасла по своему хавбеку

Римляне не собираются продавать Лоренцо Пеллегрини

09 июня 2022, 13:25 |
493
0
Рома отклонила 60-миллионное предложение Ньюкасла по своему хавбеку
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

«Ньюкасл» сделал «Роме» предложение в размере 60 миллионов евро за Лоренцо Пеллегрини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Рома» ответила на предложение «Ньюкасла» отказом. В клубе считают капитана команды неприкасаемым и не собираются продавать его.

В нынешнем сезоне на счету Пеллегрини 14 голов и 8 ассистов в 41 матче за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего хавбека оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

По теме:
Манчестер Юнайтед предложил своего хавбека Роме
Рома может подписать звезду Наполи
ФОТО. Ньюкасл презентовал новую домашнюю форму
Рома Рим Ньюкасл Лоренцо Пеллегрини
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»
Футбол | 09 июня 2022, 10:23 1
Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»
Денис ПОПОВ: «Мы были так близко к мечте...»

Защитник сборной Украины – о невыходе на чемпионат мира

ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
Футбол | 08 июня 2022, 22:59 5
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!

Сборная Украины играет в Лиге наций 2022/23 матч против команды Ирландии.

Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Футбол | 08.06.2022, 23:50
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Лига наций. Бельгия разгромила Польшу, Нидерланды обыграли Уэльс
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Футбол | 09.06.2022, 04:43
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Украина с победы стартовала в Лиге наций, Кривбасс борется с ватниками
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Футбол | 08.06.2022, 18:29
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
08.06.2022, 03:05
Футбол
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
Инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа
08.06.2022, 09:12
Бокс
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
Иноуэ снова победил Донейра. Это один из лучших боксеров мира прямо сейчас
08.06.2022, 12:00
Бокс
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
07.06.2022, 23:38 1
Теннис
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
07.06.2022, 21:10 6
Футбол
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины перешел в немецкий Аммерталь
08.06.2022, 09:58 3
Футбол
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
07.06.2022, 15:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем