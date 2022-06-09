Рома отклонила 60-миллионное предложение Ньюкасла по своему хавбеку

«Ньюкасл» сделал «Роме» предложение в размере 60 миллионов евро за Лоренцо Пеллегрини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Рома» ответила на предложение «Ньюкасла» отказом. В клубе считают капитана команды неприкасаемым и не собираются продавать его.

В нынешнем сезоне на счету Пеллегрини 14 голов и 8 ассистов в 41 матче за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего хавбека оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.