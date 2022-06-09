Лига наций09 июня 2022, 12:33 | Обновлено 09 июня 2022, 12:40
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ВИДЕО. Скандал в Кривбассе, Мудрик и Ювентус, ставим на Португалию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 июня 2022, 12:33 | Обновлено 09 июня 2022, 12:40
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1. Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию
2. Мудрик заинтересовал Ювентус
3. Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
4. Прогноз матча Португалия - Чехия
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