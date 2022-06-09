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  4. ВИДЕО. Скандал в Кривбассе, Мудрик и Ювентус, ставим на Португалию
Лига наций
09 июня 2022, 12:33 | Обновлено 09 июня 2022, 12:40
580
0

ВИДЕО. Скандал в Кривбассе, Мудрик и Ювентус, ставим на Португалию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 июня 2022, 12:33 | Обновлено 09 июня 2022, 12:40
580
0
ВИДЕО. Скандал в Кривбассе, Мудрик и Ювентус, ставим на Португалию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Кривбасс уволил двух тренеров за пророссийскую позицию
2. Мудрик заинтересовал Ювентус
3. Шериф официально сообщил о завершении сотрудничества с Вернидубом
4. Прогноз матча Португалия - Чехия

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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