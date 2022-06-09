Йожеф САБО: «Не имею к сборной и Петракову никаких претензий»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о выступлении «сине-желтых» в плей-офф отбора ЧМ-2022, будущем Александра Петракова и войне с российскими оккупантами.

«Не имею к сборной и Петракову никаких претензий. Я смотрел все игры нашей команды, которые она провела на сборах и в плей-офф. Ну не дается он нам, боженька не хочет нам помочь, ничего не можем сделать. Но нашим ребятам не должно быть стыдно за игры, которые они провели в Шотландии и Уэльсе. В Шотландии команда провела очень хорошую игру. Когда я еще тренировал, то специалисты, которые были постарше, говорили: «Покажи мне свою среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда».

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Что касается игры с Уэльсом, то наш тренерский штаб видел и знал, что они играют вторым номером, от обороны, на контратаках. Возможно, не нужно было прессинговать на половине поля сборной Уэльса. Стоило затянуть их к себе, и тогда мы играли бы вторым номером, на контратаках. Уэльс мог забить второй и третий мяч, когда выходили в контратаки, но наши ребята выглядели очень хорошо. У нас есть команда, есть молодые ребята, которые растут.

Каждый вечер ложусь и плачу из-за войны, потому что такого не могло быть в нашем государстве. Что мы сделали, что на нас напали? Очень тяжело это пережить. Дай Бог, чтобы наши солдаты выдержали это, ведь видим, что делает россия. Не знаю, как бы я вел себя, будь тренером или футболистом в это время. Очень тяжело, умирают молодые ребята, детей вывозят куда-то в сибирь.

Пусть Петраков продолжает работать со сборной. Я его хорошо знаю, работал с ним в Федерации футбола. Он молодец, умный. Я видел, что он нормально общается со всеми ребятами. Так что не надо трогать, у нас есть команда, молодежь, которая ежедневно растет. Очень тяжело пережить то, что мы не попали на чемпионат мира, я понимаю. Но нужно жить дальше, выигрывать войну с россией и гнать их не в москву, а в сибирь», - сказал Сабо.