Барселона может подписать Алексиса Санчеса

Алексис Санчес после ухода из «Интера» может вернуться в «Барселону», в составе которой он уже играл с 2011 по 2014 год.

Наставнику каталонцев Хави нравится разносторонность Алексиса. Как известно, чилиец способен сыграть сразу на нескольких позициях в атакующей линии.

За «Интер» Санчес успел забить 20 голов и оформил 23 голевых паса. За «Барсу» в свое время он забил 46 голов и оформил 37 голевых пасов.