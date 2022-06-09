Испания09 июня 2022, 12:03 |
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Барселона может подписать Алексиса Санчеса
Чилиец может вернуться в каталонский клуб
09 июня 2022, 12:03 |
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Алексис Санчес после ухода из «Интера» может вернуться в «Барселону», в составе которой он уже играл с 2011 по 2014 год.
Наставнику каталонцев Хави нравится разносторонность Алексиса. Как известно, чилиец способен сыграть сразу на нескольких позициях в атакующей линии.
За «Интер» Санчес успел забить 20 голов и оформил 23 голевых паса. За «Барсу» в свое время он забил 46 голов и оформил 37 голевых пасов.
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