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  4. Барселона может подписать Алексиса Санчеса
Испания
09 июня 2022, 12:03 |
277
0

Барселона может подписать Алексиса Санчеса

Чилиец может вернуться в каталонский клуб

09 июня 2022, 12:03 |
277
0
Барселона может подписать Алексиса Санчеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Алексис Санчес после ухода из «Интера» может вернуться в «Барселону», в составе которой он уже играл с 2011 по 2014 год.

Наставнику каталонцев Хави нравится разносторонность Алексиса. Как известно, чилиец способен сыграть сразу на нескольких позициях в атакующей линии.

За «Интер» Санчес успел забить 20 голов и оформил 23 голевых паса. За «Барсу» в свое время он забил 46 голов и оформил 37 голевых пасов.

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