ОФИЦИАЛЬНО. Ляказетт вернулся в Лион
Французский форвард подписал контракт до лета 2025 года
Нападающий сборной Франции Александр Ляказетт вернулся в «Лион».
Французский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с футболистом. Соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.
Ранее Ляказетт ушел из «Арсенала» на правах свободного агента, проведя в клубе 5 лет. Как отметила пресс-служба «Лиона», форвард предпочел вернуться в родную команду, хотя получил много предложений от европейских клубов.
Александр – воспитанник академии «Лиона». Он попал в клуб в 12 лет и провел восемь сезонов в основной команде «Лиона», за которую отыграл 275 матчей и забил 129 голов.
❤️💙 𝕎𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕙𝕠𝕞𝕖, 𝔸𝕝𝕖𝕩 ❤️💙 pic.twitter.com/jtQ84XKOIH— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) June 9, 2022
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