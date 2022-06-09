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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ляказетт вернулся в Лион
Франция
09 июня 2022, 10:33 |
110
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ляказетт вернулся в Лион

Французский форвард подписал контракт до лета 2025 года

09 июня 2022, 10:33 |
110
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ляказетт вернулся в Лион
ФК Лион

Нападающий сборной Франции Александр Ляказетт вернулся в «Лион».

Французский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с футболистом. Соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.

Ранее Ляказетт ушел из «Арсенала» на правах свободного агента, проведя в клубе 5 лет. Как отметила пресс-служба «Лиона», форвард предпочел вернуться в родную команду, хотя получил много предложений от европейских клубов.

Александр – воспитанник академии «Лиона». Он попал в клуб в 12 лет и провел восемь сезонов в основной команде «Лиона», за которую отыграл 275 матчей и забил 129 голов.

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Источник Sport.ua
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