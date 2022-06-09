Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Армения

11 июня сборная Украины встретится с Арменией в поединке Лиги наций. Матч пройдет в Лодзи (Польша» на стадионе «ЛКС» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Обслуживать поединок будет польская бригада арбитров. Главеым арбитром назначен Даниель Стефански, а помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый судья – Лукаш Кужма.

Отметим, что в декабре 2020 года Стефански работал на матче Лиги Европы «Брага» - «Заря» (2:0).