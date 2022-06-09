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Лига наций
09 июня 2022, 03:58 |
168
0

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Армения

Встречу Лиги наций рассудят арбитры из Польши

09 июня 2022, 03:58 |
168
0
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Армения
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Стефански

11 июня сборная Украины встретится с Арменией в поединке Лиги наций. Матч пройдет в Лодзи (Польша» на стадионе «ЛКС» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Обслуживать поединок будет польская бригада арбитров. Главеым арбитром назначен Даниель Стефански, а помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый судья – Лукаш Кужма.

Отметим, что в декабре 2020 года Стефански работал на матче Лиги Европы «Брага» - «Заря» (2:0).

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Источник Sport.ua
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