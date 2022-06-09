Лига наций09 июня 2022, 03:58 |
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Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Армения
Встречу Лиги наций рассудят арбитры из Польши
09 июня 2022, 03:58 |
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11 июня сборная Украины встретится с Арменией в поединке Лиги наций. Матч пройдет в Лодзи (Польша» на стадионе «ЛКС» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
Обслуживать поединок будет польская бригада арбитров. Главеым арбитром назначен Даниель Стефански, а помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый судья – Лукаш Кужма.
Отметим, что в декабре 2020 года Стефански работал на матче Лиги Европы «Брага» - «Заря» (2:0).
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