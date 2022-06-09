Тренер сборной Ирландии: «Разочарованы поражением. Мы усложнили себе жизнь»
Стивен Кенни прокомментировал поражение в матче против Украины
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал поражение от Украины в матче Лиги наций (0:1).
«Мы усложнили себе жизнь, проиграв два матча подряд. Мы разочарованы тем, что проиграли игру Украине. Мы хорошо действовали в определенные периоды встречи: мы очень хорошо начали и хорошо закончили, но мы не были последовательны в нашей игре в течение 90 минут.
Все решил штрафной от боковой линии, после которого мяч попал прямо в ворота. Это стало огромным разочарованием для нас».
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