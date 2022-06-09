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  4. Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Англия
09 июня 2022, 00:20 |
209
0

Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч

С такой инициативой выступил президент «Эвертона» Фархад Мошири

09 июня 2022, 00:20 |
209
0
Эвертон предложил Динамо провести благотворительный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Эвертона» Фархад Мошири опубликовал открытое письмо, в котором предложил «Динамо» Киев провести благотворительный матч и собрать средства на помощь Украине:

«Мы не можем забыть о бесчинстве, которое каждый день происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства «Эвертона» и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, страдающих от этого бесчеловечного нападения, были искренними и действительно удивительными.

Клуб уже внес важный вклад. Я могу подтвердить, что мы предложили Динамо провести товарищеский матч на «Гудисон Парк» для сбора дополнительных средств на поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время».

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Эвертон Фархад Мошири Динамо Киев российско-украинская война
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Источник ФК Эвертон
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