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  4. ПЕТРАКОВ: «Надо было на бутсы ребятам платформы прибить, чтобы выше стали?»
Лига наций
09 июня 2022, 01:00 | Обновлено 09 июня 2022, 01:16
452
0

ПЕТРАКОВ: «Надо было на бутсы ребятам платформы прибить, чтобы выше стали?»

Главный тренер сборной Украины подвел итоги матча Лиги наций с Ирландией

09 июня 2022, 01:00 | Обновлено 09 июня 2022, 01:16
452
0
ПЕТРАКОВ: «Надо было на бутсы ребятам платформы прибить, чтобы выше стали?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Александр Петраков в эфире ТК Футбол 1 подвел итоги матча 2-го тура Лиги наций с Ирландией (1:0), который состоялся 8 июня в Дублине.

– Сегодня играли молодые ребята. Мы с тренерским штабом доверили им этот матч. Они победили. Ошибки разберем, но результатом, игрой и самоотдачей ребят я доволен.

– Можно ли говорить, что сегодня играл второй состав сборной Украины?

– В национальной команде не может быть первого или второго состава. Априори не может быть! Сегодня на поле вышли те футболисты, которые играли меньше других. У нас в команде есть хорошая конкуренция, а первого или второго состава у нас нет.

– Как прокомментируете победный гол Цыганкова?

– Порадовался за Витю. Он забил первый мяч под моим руководством в сборной. Так что мы оба с ним сейчас довольны.

– Можно ли говорить, что сегодняшняя победа стала своего рода обезболивающим после поражения от Уэльса?

– В какой-то степени, да. Ребята уже немного отошли от того поражения. Вы видели, что сегодня я дал отдохнуть практически всем, кто играл с Уэльсом. Ярмоленко было очень тяжко. Я даже не включил его сегодня в заявку, чтобы он сумел переключиться. Но уже завтра все отдохнувшие ребята будут уже полноценно тренироваться, потому что пора начинать готовиться к матчу против Армении.

– Сегодня слишком много остроты у ворот сборной Украины возникало после розыгрыша ирландцами стандартных положений…

– Ирландские футболисты ростом все по 195 см. Что мы можем сделать в этой ситуации? Ребята боролись на «втором этаже» как могли. Мы же не пропустили, в конце концов. А что мы еще могли сделать? Нужно было на бутсы ребятам платформы прибить, чтобы они выше стали?

– Каковы сейчас задачи, поставленные перед сборной Украины?

– Выйти на Евро-2024 в Германии и вернуться в дивизион А Лиги наций.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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