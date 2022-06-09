Лига наций09 июня 2022, 00:05 | Обновлено 09 июня 2022, 00:14
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Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
8 июня в Дублине прошел матч 2-го тура Лиги наций
09 июня 2022, 00:05 | Обновлено 09 июня 2022, 00:14
1032
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8 июня в Дублине прошел матч Лиги наций между сборными Ирландии и Украины (0:1).
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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