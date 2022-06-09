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  4. Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
09 июня 2022, 00:05 | Обновлено 09 июня 2022, 00:14
1032
0

Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

8 июня в Дублине прошел матч 2-го тура Лиги наций

09 июня 2022, 00:05 | Обновлено 09 июня 2022, 00:14
1032
0
Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня в Дублине прошел матч Лиги наций между сборными Ирландии и Украины (0:1).

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Ирландия – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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