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  4. Конкурент для ПСЖ? Американец близок к покупке Лиона
Франция
08 июня 2022, 23:25 |
542
0

Конкурент для ПСЖ? Американец близок к покупке Лиона

Клуб вскоре сменит владельца

08 июня 2022, 23:25 |
542
0
Конкурент для ПСЖ? Американец близок к покупке Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Именитый французский клуб «Лион» в ближайшее время сменит владельца. Американский бизнесмен Фостер Джиллет близок к приобретению клуба у Жана-Мишеля Ола. В 2007 – 2010 годах Джиллет был совладельцем «Ливерпуля».

Сумма сделки оценивается в 600 миллионов евро, переговоры близки к успешному завершению. Джиллетт обязался сразу же инвестировать в клуб 100 миллионов евро и выделить солидную сумму на летнее трансферное окно.

Ола владеет «Лионом» с 1987 года. При нем клуб пережил самую успешную эпоху в своей истории, выиграв 7 подряд чемпионских титулов в Лиге 1 в 2002 – 2008 годах.

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Источник L'Equipe
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