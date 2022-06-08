Конкурент для ПСЖ? Американец близок к покупке Лиона

Именитый французский клуб «Лион» в ближайшее время сменит владельца. Американский бизнесмен Фостер Джиллет близок к приобретению клуба у Жана-Мишеля Ола. В 2007 – 2010 годах Джиллет был совладельцем «Ливерпуля».

Сумма сделки оценивается в 600 миллионов евро, переговоры близки к успешному завершению. Джиллетт обязался сразу же инвестировать в клуб 100 миллионов евро и выделить солидную сумму на летнее трансферное окно.

Ола владеет «Лионом» с 1987 года. При нем клуб пережил самую успешную эпоху в своей истории, выиграв 7 подряд чемпионских титулов в Лиге 1 в 2002 – 2008 годах.