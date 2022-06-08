Александр ЗУБКОВ: «С Уэльсом был матч жизни. Многие уже не сыграют на ЧМ»

Вингер сборной Украины Александр Зубков рассказал о поражении от Уэльса в матче за выход на ЧМ-2022, а также о предстоящем старте в Лиге наций.

«Эмоций не было после матча с Уэльсом. Создавали моменты, играли хорошо. Честно говоря, не понимаю, как и почему это случилось. Это был матч жизни. Некоторые уже не попадут на ЧМ, завершат карьеру».

«Тренер сказал, что нужно забывать все это, новый цикл начинается, есть Лига наций».

«Все помнят, как мы вылетели из Лиги A (техническое поражение от Швейцарии - прим), и сейчас важно начать с победы, чтобы вернуть в элитный дивизион», - сказал Зубков.