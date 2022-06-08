Давно не было. Лунин сыграет за сборную Украины впервые с 2020 года

Наставник сборной Украины Александр Петраков на матч Лиги наций против Ирландии выставил в основном составе вратаря Андрея Лунина.

Футболист «Реала» не играл за сборную с осени 2020 года.

Для Андрея это 7 матч за национальную команду.



😱 Андрій #Лунін зіграє за #збірна вперше з осені 2020 року. Ті самі 0:2 у Польщі.



Почавши викликатися з 2017 року, проведе свій сьомий матч #IREUKR pic.twitter.com/KaK1ty3zkC