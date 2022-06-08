Чемпионат мира08 июня 2022, 20:52 |
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Давно не было. Лунин сыграет за сборную Украины впервые с 2020 года
Лунин получил шанс в Лиге наций
08 июня 2022, 20:52 |
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Наставник сборной Украины Александр Петраков на матч Лиги наций против Ирландии выставил в основном составе вратаря Андрея Лунина.
Футболист «Реала» не играл за сборную с осени 2020 года.
Для Андрея это 7 матч за национальную команду.
😱 Андрій #Лунін зіграє за #збірна вперше з осені 2020 року. Ті самі 0:2 у Польщі.— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 8, 2022
Почавши викликатися з 2017 року, проведе свій сьомий матч #IREUKR pic.twitter.com/KaK1ty3zkC
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