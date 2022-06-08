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  4. Давно не было. Лунин сыграет за сборную Украины впервые с 2020 года
Чемпионат мира
08 июня 2022, 20:52 |
725
0

Давно не было. Лунин сыграет за сборную Украины впервые с 2020 года

Лунин получил шанс в Лиге наций

08 июня 2022, 20:52 |
725
0
Давно не было. Лунин сыграет за сборную Украины впервые с 2020 года
uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков на матч Лиги наций против Ирландии выставил в основном составе вратаря Андрея Лунина.

Футболист «Реала» не играл за сборную с осени 2020 года.

Для Андрея это 7 матч за национальную команду.
 

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сборная Украины по футболу Андрей Лунин Ирландия - Украина
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Источник Sport.ua
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