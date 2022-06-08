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  4. Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Лига наций
08 июня 2022, 20:17 | Обновлено 08 июня 2022, 20:40
8462
16

Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии

Старт сборной Украины в Лиге наций

08 июня 2022, 20:17 | Обновлено 08 июня 2022, 20:40
8462
16
Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков определил состав на матч Лиги наций против Ирландии (начало в 21:45).

Как и ожидалось, тренер внес кардинальные изменения в сравнении с игроками, которые выходили на матч против Уэльса.

Ирландия: Келлер, Коллинс, Даффи, Иган, Кристи, Хендрик, Каллен, Стивенс, Робинсон, Найт, Огбене

Украина: Лунин, Качараба, Попов, Бондарь, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Мудрик, Довбик

В запасе: Пятов, Ризнык, Соболь, Забарный, Караваев, Матвиенко, Игнатенко, Пихаленок, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Сикан

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сборная Украины по футболу Ирландия - Украина Лига наций
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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Михаил Шкуренков
Откуда вы дураки беретесь? Петраков еще два дня назад сказал, что будет полностью новый состав. То кричите,, что нельзя играть тем же составом, то теперь возмущаетесь, что это за состав такой. Ничего, что прошло всего пару дней после 90 минут в Кардиффе?. Куча бездарностей, думающих, что они разбираются в футболе (((
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+6
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Alehandro
Качараба на позиции правого крайка?! это что за эксперименты? мы сегодня ни на что не претендуем или как? и раз уж всех менять, то почему Соболь вместо Миколенка не выходит...
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+4
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Vladislav Pohily
У захисті здається трохи перебрали з ротацією. Три новачки у центрі захисту ще й Кочараба крайок. Ну, тренеру видніше.
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+3
odiniznashih
Зачем же в крайности бросаться?
Давно пора определить костяк, а потом варьировать заменами.
А мы все экспериментируем.
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+2
OKs100
Максимально защитный состав, по сути, игра в 6 защитников. Возможно картинка игры будет как во времена Фоменко - все находятся в защите весь матч и в атаку переводят мяч длинными передачами через всё поле, из которых находят своего адресата в лучшем случае одна из десяти.
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+2
umnuy2
будет интересно-пусть доказывают - землю крызут
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+2
Владислав Рейский
А Зинченко во втором тайме вполне надо выпускать 
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+1
Andrew
в захисті дупа буде повна, а решта гарний склад. Удачі
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+1
Вячеслав Явкін
От горе! Налаштувався футбол дивитися,  а тут....
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0
Макс Максов
Качараба правий бек, щось сумніваюсь... Ну трохи здивував Петраков складом!
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0
inspekcha85
Опять Сидорчука тянет  за уши,с Уэльсом его выход на поле мягко говоря ожидаемо не впечатлил...на пару с Ярмолой тянули игру на себя последние минуты,чем вредили командной игре.И снова здорова.Где Корниенко,дед?Хороший краёк для сборной...
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-1
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Fedka_edinoros
Молодец Петраков.Хороший состав, всем даст поиграть
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-3
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