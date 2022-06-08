Совсем новый состав. Выбор Петракова на матч против Ирландии
Старт сборной Украины в Лиге наций
Наставник сборной Украины Александр Петраков определил состав на матч Лиги наций против Ирландии (начало в 21:45).
Как и ожидалось, тренер внес кардинальные изменения в сравнении с игроками, которые выходили на матч против Уэльса.
Ирландия: Келлер, Коллинс, Даффи, Иган, Кристи, Хендрик, Каллен, Стивенс, Робинсон, Найт, Огбене
Украина: Лунин, Качараба, Попов, Бондарь, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Мудрик, Довбик
В запасе: Пятов, Ризнык, Соболь, Забарный, Караваев, Матвиенко, Игнатенко, Пихаленок, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Сикан
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