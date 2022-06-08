Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» уже дважды отказал «Баварии», которая намерена приобрести форварда Садио Мане.

Сперва Красным предложили 25 миллионов фунтов, а затем 30 миллионов, но оба раза мюнхенцы получили отказ.

Сообщается, что «Ливерпуль» хочет получить около 50 миллионов евро, хотя контракт сенегальского игрока истекает через год.

В клубе считают, что Мане стоит не меньше, чем Роберт Левандовски, которого «Бавария» готова продать за 45-50 миллионов евро.