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  4. Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов
Англия
08 июня 2022, 19:50 |
810
0

Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов

А за 30 миллионов не готов

08 июня 2022, 19:50 |
810
0
Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Ливерпуль» уже дважды отказал «Баварии», которая намерена приобрести форварда Садио Мане.

Сперва Красным предложили 25 миллионов фунтов, а затем 30 миллионов, но оба раза мюнхенцы получили отказ.

Сообщается, что «Ливерпуль» хочет получить около 50 миллионов евро, хотя контракт сенегальского игрока истекает через год.

В клубе считают, что Мане стоит не меньше, чем Роберт Левандовски, которого «Бавария» готова продать за 45-50 миллионов евро.

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Садио Мане Ливерпуль Бавария
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Источник BBC
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