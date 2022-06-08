Снова отказ. Ливерпуль готов продать Мане в Баварию за 50 миллионов
А за 30 миллионов не готов
По информации британских СМИ, «Ливерпуль» уже дважды отказал «Баварии», которая намерена приобрести форварда Садио Мане.
Сперва Красным предложили 25 миллионов фунтов, а затем 30 миллионов, но оба раза мюнхенцы получили отказ.
Сообщается, что «Ливерпуль» хочет получить около 50 миллионов евро, хотя контракт сенегальского игрока истекает через год.
В клубе считают, что Мане стоит не меньше, чем Роберт Левандовски, которого «Бавария» готова продать за 45-50 миллионов евро.
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