В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Ирландией

По информации УАФ, на матче Лиги наций Ирландия - Украина будет около 3,5 тысяч украинских болельщиков.

3 тысячи билетов ирландская сторона бесплатно распространила среди украинцев в стране, а еще 500 билетов составила квота УАФ.

Ожидается, что на стадионе будет 33-35 ирландских фанов.

Матч Ирландия - Украина стартует в 21:45. Для нашей сборной это будет первая игра этого розыгрыша Лиги наций.