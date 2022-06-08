Чемпионат мира08 июня 2022, 19:31 |
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В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Ирландией
Более 3 тысяч болельщиков
08 июня 2022, 19:31 |
339
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По информации УАФ, на матче Лиги наций Ирландия - Украина будет около 3,5 тысяч украинских болельщиков.
3 тысячи билетов ирландская сторона бесплатно распространила среди украинцев в стране, а еще 500 билетов составила квота УАФ.
Ожидается, что на стадионе будет 33-35 ирландских фанов.
Матч Ирландия - Украина стартует в 21:45. Для нашей сборной это будет первая игра этого розыгрыша Лиги наций.
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