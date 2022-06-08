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  4. В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Ирландией
Чемпионат мира
08 июня 2022, 19:31 |
339
1

В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Ирландией

Более 3 тысяч болельщиков

08 июня 2022, 19:31 |
339
1
В УАФ рассказали, сколько украинских фанов будет на матче с Ирландией
uaf.ua

По информации УАФ, на матче Лиги наций Ирландия - Украина будет около 3,5 тысяч украинских болельщиков.

3 тысячи билетов ирландская сторона бесплатно распространила среди украинцев в стране, а еще 500 билетов составила квота УАФ.

Ожидается, что на стадионе будет 33-35 ирландских фанов.

Матч Ирландия - Украина стартует в 21:45. Для нашей сборной это будет первая игра этого розыгрыша Лиги наций.

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сборная Украины по футболу Ирландия - Украина Лига наций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Barsa_che
На стадионе будет 33 - 35 ирландских фанов. Они хоть читают, то что пишут?
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