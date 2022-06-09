Люксембург – Турция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Обе сборные имеют по две победы на старте розыгрыша
В субботу, 11 июня, состоится поединок группового раунда Лиги наций, в котором сборная Люксембурга примет национальную сборную Турции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Люксембург
Команда Люка Хольца очень успешно стартовала в нынешнем розыгрыше турнира. Сначала «Красные львы» обыграли литовцев (2:0), а затем одержали минимальную победу над командой Фарерских островов (1:0). В ворота Фарер победный гол забил Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».
В прошлом сезоне Люксембург был близок к выходу в дивизион В Лиги наций, однако финишировал на второй строчке в турнирной таблице, набрав на три очка меньше, чем Черногория, повысившаяся в классе.
Турция
Команда немецкого специалиста Штефана Кунца является фаворитом группы C1. Еще бы, ведь турки не просто единственные в этой компании участники финальных стадий чемпионатов мира и Европы, они еще и бронзовые призеры Мундиаля 2002 года и Евро-2008.
На ЧМ-2022 Турция выйти не смогла, поскольку проиграла Португалии (1:3) в плей-офф отбора. По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций «Лунные звезды» понизились в классе, однако разгромные победы над Фарерскими островами (4:0) и Литвой (6:0) показали, что турки вполне способны вернуться в дивизион В.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Турция в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
Люксембург: Морис – Пинту, Селимович, Шано, Бонерт, М. Мартинс, Олесен, Синани, К. Мартинс, С. Тилль, Родригеш.
Турция: Чакыр – Сеюнджю, Демираль, Кабак, Йылмаз, Чалханоглу, Токоз, Мюлдюр, Актюркоглу, Ундер, Унал.
11 июня, суббота
|Люксембург – Турция
|Люксембург. Стадион «Стад-де-Люксембург». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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