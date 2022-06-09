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Лига наций
Люксембург
11.06.2022 21:45 - : -
Турция
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Лига наций
09 июня 2022, 14:23 |
64
0

Люксембург – Турция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Обе сборные имеют по две победы на старте розыгрыша

09 июня 2022, 14:23 |
64
0
Люксембург – Турция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня, состоится поединок группового раунда Лиги наций, в котором сборная Люксембурга примет национальную сборную Турции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Люксембург

 

Команда Люка Хольца очень успешно стартовала в нынешнем розыгрыше турнира. Сначала «Красные львы» обыграли литовцев (2:0), а затем одержали минимальную победу над командой Фарерских островов (1:0). В ворота Фарер победный гол забил Жерсон Родригеш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

В прошлом сезоне Люксембург был близок к выходу в дивизион В Лиги наций, однако финишировал на второй строчке в турнирной таблице, набрав на три очка меньше, чем Черногория, повысившаяся в классе.

Турция

 

Команда немецкого специалиста Штефана Кунца является фаворитом группы C1. Еще бы, ведь турки не просто единственные в этой компании участники финальных стадий чемпионатов мира и Европы, они еще и бронзовые призеры Мундиаля 2002 года и Евро-2008.

На ЧМ-2022 Турция выйти не смогла, поскольку проиграла Португалии (1:3) в плей-офф отбора. По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций «Лунные звезды» понизились в классе, однако разгромные победы над Фарерскими островами (4:0) и Литвой (6:0) показали, что турки вполне способны вернуться в дивизион В.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Турция в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Люксембург: Морис – Пинту, Селимович, Шано, Бонерт, М. Мартинс, Олесен, Синани, К. Мартинс, С. Тилль, Родригеш.

Турция: Чакыр – Сеюнджю, Демираль, Кабак, Йылмаз, Чалханоглу, Токоз, Мюлдюр, Актюркоглу, Ундер, Унал.

11 июня, суббота

Люксембург – Турция
Люксембург. Стадион «Стад-де-Люксембург». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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