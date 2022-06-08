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  4. Юрий ВИРТ: «По моим данным, новый чемпионат УПЛ стартует 20 августа»
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 18:15 | Обновлено 08 июня 2022, 18:27
59
0

Юрий ВИРТ: «По моим данным, новый чемпионат УПЛ стартует 20 августа»

Наставник «Вереса» поделился инсайдом

08 июня 2022, 18:15 | Обновлено 08 июня 2022, 18:27
59
0
Юрий ВИРТ: «По моим данным, новый чемпионат УПЛ стартует 20 августа»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт рассказал о подготовке клуба к новому футбольному сезону.

«Совместно с руководством нашего клуба мы решили собрать ребят 4 июля. Мы проведем три сбора в Ровно. Запланировали провести шесть контрольных матчей. В ближайшее время у 13 наших игроков заканчиваются контракты с Вересом. Мы общаемся с футболистами и надеемся с большинством из них пролонгировать соглашения.
 
Восемь футболистов, думаю, останутся у нас. Лишь два человека у нас под вопросом — останутся они в Вересе или нет. В течение недели этот вопрос мы постараемся решить.

Что касается нового футбольного чемпионата, то он, по моим данным, должен стартовать 20 августа. Полтора месяца на подготовку должно хватить нам. Первый сбор пройдет 10 дней, и он будет направлен на восстановление физических кондиций. Второй и третий сбор будут игровыми. Товарищеские матчи мы хотим проводить во Львове и Киеве», - заявил Вирт.

Прошлый футбольный сезон в Украине был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения, которое продолжается 105-й день.

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Юрий Вирт Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Sportarena
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