Александрия продолжает собирать команду. Клуб продлил контракт хавбека

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Сергеем Рыбалкой.

Игрок получил договор на два года - до лета 2024.

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины выступает за «Александрию» с лета минувшего года. Провел 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее клуб продлил контракты Олега Кожушко и Андрея Цурикова.