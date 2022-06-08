Украина. Премьер лига08 июня 2022, 17:19 |
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Александрия продолжает собирать команду. Клуб продлил контракт хавбека
Сергей Рыбалка получил новый контракт
08 июня 2022, 17:19 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Сергеем Рыбалкой.
Игрок получил договор на два года - до лета 2024.
Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины выступает за «Александрию» с лета минувшего года. Провел 14 матчей и забил 1 гол.
Ранее клуб продлил контракты Олега Кожушко и Андрея Цурикова.
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