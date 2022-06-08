КОВАЛЕНКО: «Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию»
Украинский полузащитник рассказал о жизни родственников под оккупацией
Хавбек итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о быту своих родителей под оккупацией в Херсоне.
«Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, что ты никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как тебе правильно сделать.
Как живут родители в Херсоне под оккупацией? Тяжело. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело.
Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100 процентов. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы», - сказал Коваленко.
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