Англия08 июня 2022, 15:15 | Обновлено 08 июня 2022, 16:34
789
0
ФОТО. Ньюкасл презентовал новую домашнюю форму
Новый дизайн сочетает в себе традиционные элементы черно-белой полосатой формы
08 июня 2022, 15:15 | Обновлено 08 июня 2022, 16:34
789
0
«Ньюкасл» представил новую форму клуба, в которой футболисты будут выступать в домашних матчах в сезоне-2022/23.
«Готовые к новому вызову в Премьер-лиге, игроки и болельщики снова объединятся в знаковых черно-белых полосах, отдавая дань уважения 130-летней истории», - говорится в заявлении клуба.
Новый дизайн сочетает в себе традиционные элементы черно-белой полосатой формы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2022, 09:58 3
Последний год Антон Шиндер отыграл в Германии за «Швабах»
Футбол | 08 июня 2022, 12:06 0
Защитник сборной Украины – о предстоящем матче с Ирландией
Теннис | 07.06.2022, 23:13
Футбол | 08.06.2022, 11:51
Футбол | 07.06.2022, 16:55
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.06.2022, 22:05 10
Теннис
07.06.2022, 06:30 10
Футбол
07.06.2022, 12:05 6
07.06.2022, 01:00 3
07.06.2022, 19:08 4
08.06.2022, 09:12