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Англия
08 июня 2022, 15:15 | Обновлено 08 июня 2022, 16:34
789
0

ФОТО. Ньюкасл презентовал новую домашнюю форму

Новый дизайн сочетает в себе традиционные элементы черно-белой полосатой формы

08 июня 2022, 15:15 | Обновлено 08 июня 2022, 16:34
789
0
ФОТО. Ньюкасл презентовал новую домашнюю форму
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» представил новую форму клуба, в которой футболисты будут выступать в домашних матчах в сезоне-2022/23.

«Готовые к новому вызову в Премьер-лиге, игроки и болельщики снова объединятся в знаковых черно-белых полосах, отдавая дань уважения 130-летней истории», - говорится в заявлении клуба.

Новый дизайн сочетает в себе традиционные элементы черно-белой полосатой формы.

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Источник ФК Ньюкасл
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