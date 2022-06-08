ФОТО. Ньюкасл презентовал новую домашнюю форму

«Ньюкасл» представил новую форму клуба, в которой футболисты будут выступать в домашних матчах в сезоне-2022/23.

«Готовые к новому вызову в Премьер-лиге, игроки и болельщики снова объединятся в знаковых черно-белых полосах, отдавая дань уважения 130-летней истории», - говорится в заявлении клуба.

Новый дизайн сочетает в себе традиционные элементы черно-белой полосатой формы.