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  4. ШАЦКИХ – о матче с Уэльсом: «На Ярмоленко был стопроцентный пенальти»
Чемпионат мира
08 июня 2022, 14:26 |
526
0

ШАЦКИХ – о матче с Уэльсом: «На Ярмоленко был стопроцентный пенальти»

Бывший игрок «Динамо» шокирован действиями бригады арбитров

08 июня 2022, 14:26 |
526
0
ШАЦКИХ – о матче с Уэльсом: «На Ярмоленко был стопроцентный пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок и представитель тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал скандальный эпизод в матче плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс – Украина.

«Это чистый пенальти, касание в штрафной было? Было! Но я не знаю, почему они так принимают решение. Может быть, им показалось, что он немного картинно упал, не было такого контакта при таком падении, но касание ноги было, и защитник Уэльса его не видел, так как Ярмоленко выбежал у него из-за спины, махнув, он ударил Андрея по ноге, поэтому здесь стопроцентный пенальти.

Я не знаю, почему на таком уровне, причем такой сверхопытный судья, ну может на VAR люди сидели… Не хочу ничего такого говорить, но, на мой взгляд, был стопроцентный пенальти», – сказал Шацких.

Спорный фол на Ярмоленко, 40 мин.

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Источник FanDay
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