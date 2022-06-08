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Лига наций
08 июня 2022, 17:55 | Обновлено 08 июня 2022, 18:00
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Румыния – Финляндия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Румыны постараются набрать первые очки

08 июня 2022, 17:55 | Обновлено 08 июня 2022, 18:00
51
0
Румыния – Финляндия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 июня, в Бухаресте на стадионе «Жулешти» состоится поединок группового раунда Лиги наций УЕФА, в котором сборная Румынии примет национальную команду Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Румыния

 

Команда Эдварда Йорденеску крайне неудачно стартовала в нынешнем розыгрыше турнира. Сначала «Цыплята» проиграли Черногории (0:1), а затем уступили Боснии и Герцеговине (0:1). Но те два поединка румыны провели на выезде. В домашнем же матче они постараются не только набрать первые очки, но и забить первый гол.

Очевидно, что шансов побороться за первое место в группе, которое позволит повыситься в классе, у Румынии уже крайне мало. Задачей-минимум будет сохранение прописки в дивизионе В. Но для этого необходимо подняться хотя бы на третье место, в то время как сейчас подопечные Йорденеску единолично занимают последнюю строчку в группе B3.

Финляндия

 

У коллектива Маркку Канервы ситуация гораздо лучше. Именно «Филины» являются лидерами квартета, имея в активе четыре балла. Сначала Финляндия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), после чего выиграла у Черногории (2:0). Те два поединка финны провели на своем поле.

Подопечные Канервы сделают все возможное для того, чтобы продолжить занимать лидирующую позицию. Пока они опережают боснийцев лишь за счет лучшей разницы голов. Впереди первый выездной матч, где легко точно не будет. Букмекеры и эксперты в этом уверены.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Румыния в данном матче одержат победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.28 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Румыния: Ницэ – Тошка, Буркэ, Кирикеш, Манеа, Марин, Олару, Михэилэ, Чикылдэу, Ман, Иван.

Финляндия: Градецки – Алхо, Вайсанен, Иванов, О’Шонесси, Уронен, Шуллер, Лод, Камара, Ниссила, Пукки.

11 июня, суббота

Румыния – Финляндия
Бухарест. Стадион «Жулешти». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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прогнозы Денис Шаховец Лига наций сборная Румынии по футболу сборная Финляндии по футболу
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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