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Лига наций
08 июня 2022, 13:59 | Обновлено 08 июня 2022, 14:07
1062
0

ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Ирландии

Сыграем в домашнем комплекте

08 июня 2022, 13:59 | Обновлено 08 июня 2022, 14:07
1062
0
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Ирландии
УАФ

Сегодня в Дублине на стадионе «Авива» сборная Украины сразится с командой Ирландии в своем первом поединке розыгрыша Лиги наций-2022/23.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Ирландцы проведут встречу в зеленой форме.

Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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