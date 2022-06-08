ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Ирландии

Сегодня в Дублине на стадионе «Авива» сборная Украины сразится с командой Ирландии в своем первом поединке розыгрыша Лиги наций-2022/23.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Ирландцы проведут встречу в зеленой форме.

Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.