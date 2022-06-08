Лига наций08 июня 2022, 13:59 | Обновлено 08 июня 2022, 14:07
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ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Ирландии
Сыграем в домашнем комплекте
08 июня 2022, 13:59 | Обновлено 08 июня 2022, 14:07
1062
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Сегодня в Дублине на стадионе «Авива» сборная Украины сразится с командой Ирландии в своем первом поединке розыгрыша Лиги наций-2022/23.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Ирландцы проведут встречу в зеленой форме.
Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.
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