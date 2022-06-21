Калинина впервые в карьере будет сеяной на турнире Grand Slam

Организаторы Уимблдонского турнира опубликовали окончательные списки сеяных на Уимблдоне.

Украинка Ангелина Калинина получила 29-й номер посева, ранее она еще не попадала в посев на турнирах Grand Slam.

В парном разряде украинка Надежда Киченок и латвийка Алена Остапенко получили четвертый номер посева. Дуэт Надежды Киченок и румынки Ралуки Оласу будет 15-м сеяным.

Список сеяных доступен на сайте соревнований.