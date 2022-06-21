Уимблдон21 июня 2022, 13:50 |
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Калинина впервые в карьере будет сеяной на турнире Grand Slam
Это случится на Уимблдоне
21 июня 2022, 13:50 |
279
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Организаторы Уимблдонского турнира опубликовали окончательные списки сеяных на Уимблдоне.
Украинка Ангелина Калинина получила 29-й номер посева, ранее она еще не попадала в посев на турнирах Grand Slam.
В парном разряде украинка Надежда Киченок и латвийка Алена Остапенко получили четвертый номер посева. Дуэт Надежды Киченок и румынки Ралуки Оласу будет 15-м сеяным.
Список сеяных доступен на сайте соревнований.
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