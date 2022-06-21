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  4. Калинина впервые в карьере будет сеяной на турнире Grand Slam
Уимблдон
21 июня 2022, 13:50 |
279
0

Калинина впервые в карьере будет сеяной на турнире Grand Slam

Это случится на Уимблдоне

21 июня 2022, 13:50 |
279
0
Калинина впервые в карьере будет сеяной на турнире Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Организаторы Уимблдонского турнира опубликовали окончательные списки сеяных на Уимблдоне.

Украинка Ангелина Калинина получила 29-й номер посева, ранее она еще не попадала в посев на турнирах Grand Slam.

В парном разряде украинка Надежда Киченок и латвийка Алена Остапенко получили четвертый номер посева. Дуэт Надежды Киченок и румынки Ралуки Оласу будет 15-м сеяным. 

Список сеяных доступен на сайте соревнований.

 

 

 

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Источник Wimbledon
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