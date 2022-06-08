Виктор Путин рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо

Полузащитник польского клуба «Уния» Тарнув украинец Виктор Путин рассказал, почему ему не удалось закрепиться в структуре «Динамо», воспитанником которой он является.

«В «Динамо» была большая конкуренция. На тот момент, на переломе детского и взрослого футбола, я был слабенький физически – худенький и маленький. Мне этого не хватило, что бы куда-то пробится.

Пожалуй, мне требовалось еще 2-3 года, чтобы влиться в этот взрослый футбол: окрепнуть, сыграться. Но в таком клубе, как «Динамо», этого времени нет, потому я понимаю все это», – сказал Виктор Путин.

«Уния» Тарнув играет в четвертом по силе дивизионе Польши.