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  4. Виктор Путин рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо
Украина. Премьер лига
08 июня 2022, 13:17 |
946
2

Виктор Путин рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо

С такой фамилией сейчас это выглядит невозможным

08 июня 2022, 13:17 |
946
2
Виктор Путин рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо
ФК Белхатув. Виктор Путин

Полузащитник польского клуба «Уния» Тарнув украинец Виктор Путин рассказал, почему ему не удалось закрепиться в структуре «Динамо», воспитанником которой он является.

«В «Динамо» была большая конкуренция. На тот момент, на переломе детского и взрослого футбола, я был слабенький физически – худенький и маленький. Мне этого не хватило, что бы куда-то пробится.

Пожалуй, мне требовалось еще 2-3 года, чтобы влиться в этот взрослый футбол: окрепнуть, сыграться. Но в таком клубе, как «Динамо», этого времени нет, потому я понимаю все это», – сказал Виктор Путин.

«Уния» Тарнув  играет в четвертом по силе дивизионе Польши.

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Виктор Путин Динамо Киев российско-украинская война
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Источник Sportarena
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Roger
Сменил бы давно. Зачем такое клеймо носить до конца жизни и еще и детям передавать.
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