МИКОЛЕНКО: «Мы должны оставаться в высшем дивизионе Лиги наций»
Защитник сборной Украины – о предстоящем матче с Ирландией
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу с Ирландией в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.
«После перелета мы восстанавливались, затем нас ждала одна тренировка. Приступили к работе.
О предыдущем матче мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше. Сейчас перед нами стоит задача вернуться в Лигу A, потому что мы несправедливо вылетели в Лигу B. Я считаю, что мы должны оставаться в высшем дивизионе, поэтому сейчас будем заниматься исправлением этого факта.
В Дублине классный стадион, а завтра на него придут болельщики поддерживать нас и соперников. Надеюсь, что будет аншлаг. Никогда еще не играли против Ирландии. Была теория, нам была представлена команда соперников. Уже три игры подряд играем против британцев. Будет очередное сражение», — сказал Миколенко.
Встреча состоится 8-го июня, начало в 21:45 по Киеву.
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