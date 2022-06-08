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  4. МИКОЛЕНКО: «Мы должны оставаться в высшем дивизионе Лиги наций»
Лига наций
08 июня 2022, 12:06 |
188
0

МИКОЛЕНКО: «Мы должны оставаться в высшем дивизионе Лиги наций»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче с Ирландией

08 июня 2022, 12:06 |
188
0
МИКОЛЕНКО: «Мы должны оставаться в высшем дивизионе Лиги наций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу с Ирландией в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.

«После перелета мы восстанавливались, затем нас ждала одна тренировка. Приступили к работе.

О предыдущем матче мы уже забыли, потому что нужно двигаться дальше. Сейчас перед нами стоит задача вернуться в Лигу A, потому что мы несправедливо вылетели в Лигу B. Я считаю, что мы должны оставаться в высшем дивизионе, поэтому сейчас будем заниматься исправлением этого факта.

В Дублине классный стадион, а завтра на него придут болельщики поддерживать нас и соперников. Надеюсь, что будет аншлаг. Никогда еще не играли против Ирландии. Была теория, нам была представлена ​​команда соперников. Уже три игры подряд играем против британцев. Будет очередное сражение», — сказал Миколенко.

Встреча состоится 8-го июня, начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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