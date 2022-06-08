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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Считаем, что не заслуживали понижения в Лиге наций»
Лига наций
08 июня 2022, 11:52 |
424
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Считаем, что не заслуживали понижения в Лиге наций»

Нужно отвоевывать свое место в элите

08 июня 2022, 11:52 |
424
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Считаем, что не заслуживали понижения в Лиге наций»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал о настрое команды на матч с Ирландией, который состоится в рамках группового этапа Лиги наций.

«Следующая игра нас быстро приводит в сознание. У нас нет времени. Нужно очень быстро перестраиваться и начинать новый сезон Лиги наций. Важно сделать выводы после матча с Уэльсом и двигаться дальше. Мы все считаем, что не заслуживали понижения в классе в прошлом сезоне. Нашим заданием является повышение в Лигу А», – сказал Шовковский. 

Встреча состоится 8-го июня, начало в 21:45 по Киеву.

Отметим, что Украины заняла последнее место в своей группе дивизиона A Лиги наций в прошлом сезоне из-за скандального технического поражение Швейцарии.

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Александр Шовковский сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Ирландия - Украина
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Источник Футбол 1/2/3
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