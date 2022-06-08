Сергей НАГОРНЯК: «В Дублине мы победим»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча Лиги наций против команды Ирландии.

— Сергей Николаевич, сумеет ли сборная Украины перестроиться на матч с Ирландией после обидного поражения от Уэльса в плей-офф отбора ЧМ-2022?

— Однозначно, сложности будут, поскольку такие проигрыши просто так не проходят. Все расстроены, такой шанс был. Однако футбола без везения не бывает. Фарт отвернулся от сине-желтых. Команда Александра Петракова заслуживала большего в Кардиффе. Сегодня мы увидим совсем другой состав, по сравнению с прошлой игрой.

— Действительно, Александр Петраков на предстоящий матч анонсировал большую ротацию. Футболистам есть, что доказывать?

— Это даже не обсуждается. Это игроки сборной Украины, которым в каждом поединке есть, что доказывать. Если кто-то вдруг сыграет спустя рукава, то в следующий раз может пролететь мимо главной команды страны. Несмотря на психологический надлом, ребята должны в каждой последующей игре выкладываться на 100%.

— Наши соперники в группе Ирландия, Армения и Шотландия. Кто фаворит квартета?

— Конечно, сборная Украины. Нашей команде за неделю нужно провести три игры, и я переживаю только за психологическое состояние коллектива. А в том, что мы превосходим своих соперников в классе, я не сомневаюсь.

— То есть, свою группу нам выиграть реально?

— Да. Уверен, что футболисты и сами понимают, что нужно как можно быстрее переключиться. Хочется, чтобы сборная Украины доставила радость своим болельщикам, нашим воинам, которые сражаются за демократию и независимость нашей страны против рашистов. Один матч в карьере игрока может поменять все. Сегодня команда должна сыграть так, что на следующий раз тренер не думал, кого ставить в состав.

— Уместно ли говорить, что некоторые наши футболисты по-прежнему без игровой практики?

— Сейчас от этого никуда не денешься. Если вспомнить матч против Шотландии, то наша команда подсела после 70-й минуты. А вот уже во встрече с Уэльсом картина улучшилась. Отсутствие игровой практики может сказаться в определенных моментах, но не общей готовности футболиста. В любом случае на первом месте у сборной Украины по-прежнему должна быть эмоциональная составляющая. После поражения от Уэльса жизнь не заканчивается. Необходимо поднять голову и снова идти вперед, победы обязательно придут.

— Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок с Ирландией?

— Думаю, сине-желтые выиграют со счетом 2:1, – сказал Нагорняк.

Встреча состоится 8-го июня, начало в 21:45 по Киеву.