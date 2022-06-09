Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Хертогенбосе
Девятого июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
Во втором круге основы украинка сразится против Екатерины Александровой (№30 WTA). Матч состоится третьим запуском после встречи Рыбакина – Роджерс. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не побеждала.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кэти Макнелли (№229 WTA).
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