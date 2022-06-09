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  4. Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
09 июня 2022, 19:30 | Обновлено 11 июня 2022, 04:48
3806
18

Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Хертогенбосе

09 июня 2022, 19:30 | Обновлено 11 июня 2022, 04:48
3806
18
Ангелина Калинина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Девятого июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
Во втором круге основы украинка сразится против Екатерины Александровой (№30 WTA). Матч состоится третьим запуском после встречи Рыбакина – Роджерс. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не побеждала. 
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кэти Макнелли (№229 WTA).

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Ангелина Калинина WTA Хертогенбос смотреть онлайн Екатерина Александрова
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Источник Sport.ua
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Пилипець. Активний відпочинок
Віримо в Ангеліну. УДАЧІ 🙏
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+4
chevars
Схоже на поразку, Александрова в тонусі, а Геля грає без натхнення та з численними технічними помилками. А так чекалося на цю гру
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+1
Наталя Шевченко
Бажаю перемоги!
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+1
Oleg121950
Ангелина очень мало играла на траве вообще,ничего удивительного , что проиграла. Где в Украине можно тренироваться на траве, кто знает? А Ангелина, в отличии от других, база только в Украине
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0
Володимир Коваленко
поясныть чому так погано ?
Ответить
0
chevars
Александрова перетворилася на монстра для наших дівчат. Якщо мені пам'ять не зраджує,  її в останній раз перемогала Світоліна пару років тому
Ответить
0
Александр Ад
і знов тупі помилкі жах
Ответить
0
Alehandro
Вроде и дохля ничего сверхъестественного не показывает, но Геля тупо стоячая. Привыкла на грунте далеко за линией подачу принимать, теперь на траве приходится угадывать... не её покрытие
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
суперніця на жаль повністью веде гру і подае чітко і відбивае,на відміну від Гелі ось Геля і медіка виклікала
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0
chevars
Що за невимушені по довжині корту, треба вже і пристосуватися в кінці кінців
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0
Spectra
Как и ожидалось. Обидно, но Калинина  имела больше возможностей сделать брейк, но не вышло...
Ответить
0
Александр Ад
дуже млява 
Ответить
0
Spectra
Кажется одного брейка хватит, что бы взять 1 сет.
Ответить
0
Spectra
Уже с первого гейма на своей подаче проблемы...
Ответить
0
Spectra
Вот и через пару минут начнется этот матч, хотя должен был начаться ещё вчера. В итоге: это последний матч 1/8, затянули...
Ответить
0
Spectra
Эхх... Даяна, Даяна вместо рашистки, должна была быть - ты. Шансы у Калининой нулевые. Надеятся только что у Александровой не пойдет игра, других шансов нет.
Ответить
-1
Ігор Семенюк
Складається таке враження,що наші дівчата не хочуть перемагати рашистів,а ще більше,що вони "зливають"гру.Ті самі не вимушені помилки,перші подачі,рідкість,корт для них закороткий,двійні подачі на рахунок суперниці.Матч проходив дуже мляво,тай в першому раунді не краще.
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-2
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