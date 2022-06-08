Италия08 июня 2022, 10:58 |
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Наполи близок к подписанию вингера Ювентуса
Федерико Бернардески может перебраться в Неаполь
08 июня 2022, 10:58 |
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28-летний хавбек «Ювентуса» Федерико Бернардески близок к переходу в «Наполи».
31 июня футболист станет свободным агентом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны ведут переговоры. Бернардески хочет получать 3 млн евро в год. Неаполитанский клуб готов платить 2,5 миллиона.
В сезоне 2021/22 Бернардески сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.
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