Наполи близок к подписанию вингера Ювентуса

28-летний хавбек «Ювентуса» Федерико Бернардески близок к переходу в «Наполи».

31 июня футболист станет свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны ведут переговоры. Бернардески хочет получать 3 млн евро в год. Неаполитанский клуб готов платить 2,5 миллиона.

В сезоне 2021/22 Бернардески сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.