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  4. Наполи близок к подписанию вингера Ювентуса
Италия
08 июня 2022, 10:58 |
316
0

Наполи близок к подписанию вингера Ювентуса

Федерико Бернардески может перебраться в Неаполь

08 июня 2022, 10:58 |
316
0
Наполи близок к подписанию вингера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний хавбек «Ювентуса» Федерико Бернардески близок к переходу в «Наполи».

31 июня футболист станет свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны ведут переговоры. Бернардески хочет получать 3 млн евро в год. Неаполитанский клуб готов платить 2,5 миллиона.

В сезоне 2021/22 Бернардески сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.

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Источник твиттер Николо Скиры
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