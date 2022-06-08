Турция впервые за 72 года забила 4 и более голов в двух матчах подряд
Эта команда не заслуживает играть в Лиге C
Сборная Турции по футболу выиграла два последних официальных матчах с общим счетом 10:0.
Дело в том, что турки начали новый сезон Лиги наций в дивизионе C, который явно не соответствует их амбициям. Команда Штефана Кунца попала в группу к Люксембургу, Литве и Фарерским островам и пока что чувствует себя там отлично.
Следует отметить, что сборная Турции впервые за 72 года выиграла два официальных матча подряд с преимуществом в четыре и больше голов.
Лига наций. Дивизион C
4 июня
Турция – Фарерские острова – 4:0
7 июня
Литва – Турция – 0:6
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