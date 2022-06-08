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  4. Турция впервые за 72 года забила 4 и более голов в двух матчах подряд
Лига наций
08 июня 2022, 10:55 | Обновлено 08 июня 2022, 10:58
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0

Турция впервые за 72 года забила 4 и более голов в двух матчах подряд

Эта команда не заслуживает играть в Лиге C

08 июня 2022, 10:55 | Обновлено 08 июня 2022, 10:58
202
0
Турция впервые за 72 года забила 4 и более голов в двух матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Турции по футболу выиграла два последних официальных матчах с общим счетом 10:0. 

Дело в том, что турки начали новый сезон Лиги наций в дивизионе C, который явно не соответствует их амбициям. Команда Штефана Кунца попала в группу к Люксембургу, Литве и Фарерским островам и пока что чувствует себя там отлично.

Следует отметить, что сборная Турции впервые за 72 года выиграла два официальных матча подряд с преимуществом в четыре и больше голов.

Лига наций. Дивизион C

4 июня
Турция – Фарерские острова – 4:0

7 июня
Литва – Турция – 0:6

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Источник Gracenote Live
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