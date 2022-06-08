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08 июня 2022, 10:20 | Обновлено 08 июня 2022, 10:27
250
0

Мини-футбол. Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Евро-2022 по мини-футболу

08 июня 2022, 10:20 | Обновлено 08 июня 2022, 10:27
250
0
Мини-футбол. Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FMFU.ORG

Восьмого июня сборная Украины на Евро-2022 по мини-футболу в Словакии сыграет с командой Франции. Начало матча – в 16:25 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:

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Источник Sport.ua
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