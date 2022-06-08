Другие новости08 июня 2022, 10:20 | Обновлено 08 июня 2022, 10:27
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Мини-футбол. Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Евро-2022 по мини-футболу
08 июня 2022, 10:20 | Обновлено 08 июня 2022, 10:27
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Восьмого июня сборная Украины на Евро-2022 по мини-футболу в Словакии сыграет с командой Франции. Начало матча – в 16:25 по Киеву.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
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