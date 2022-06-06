Другие новости06 июня 2022, 06:12 | Обновлено 08 июня 2022, 07:40
854
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На старте ЧЕ по мини-футболу Украина всухую выиграла у Венгрии
Украинская сборная удачно начала турнир в Словакии
06 июня 2022, 06:12 | Обновлено 08 июня 2022, 07:40
854
0
В Словакии стартовал Евро-2022 по мини-футболу.
Сборная Украины выиграла в первом матче у Венгрии (2:0).
Евро-2022 по мини-футболу
Группа D, 1-й тур
05.06. Венгрия – Украина – 0:2
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