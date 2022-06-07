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  4. НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
Уимблдон
07 июня 2022, 23:13 |
1245
0

НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»

Испанский теннисист – о недопуске россиян к турнирам из Великобритании

07 июня 2022, 23:13 |
1245
0
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение Уимблдона не допускать к участию в турнире в этом году игроков из россии и беларуси в связи с военным вторжением в Украину.

- Во-первых, теннисный мир – это ничего. Просто ноль, по сравнению с тем, когда ты видишь множество семей, детей, которые умирают и страдают. Остальные вещи просто не имеют значения. Не имеет значения, что Уимблдон сделал одно или другое, или что ATP приняли то или иное решение. То, что имеет значение, настоящая трагедия – это то, что [в Украине] умирают люди и много семей страдают, это главная вещь – остальное не важно.

Но, конечно, если вы спрашиваете меня про позицию Уимблдона, с моей скромной точки зрения, я понимаю, что они сделали, я уважаю это решение. Потому что это что-то, что с моей точки зрения понятно, потому что на них в какой-то степени оказывается давление со стороны властей, они имеют свою точку зрения.

Но со стороны ATP – они должны защищать своих игроков тоже. Это не про то, что Уимблдон сделал что-то ужасное, а ATP приняла правильное решение. Я думаю, что оба решения приемлемые. Каждый защищает свои интересы, и я уважаю оба эти решения. Одно не лучше другого, но в этом случае, у меня есть коллеги из тура, которых я хорошо знаю, которые, если честно, не могут сказать многого откровенно…

- Медведев и другие?
- Точно. Они точно никак не связаны с войной, они не могут ничего с этим сделать и они не поддерживают это.

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Источник Большой теннис Украины
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