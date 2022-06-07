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  4. Цуриков подписал полноценный контракт с Александрией
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 22:52 |
279
0

Цуриков подписал полноценный контракт с Александрией

Ранее права на игрока принадлежали «Металлисту»

07 июня 2022, 22:52 |
279
0
Цуриков подписал полноценный контракт с Александрией
ФК Александрия. Андрей Цуриков

Футбольный клуб «Александрия» сообщил о подписании контракта с Андреем Цуриковым.

Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отметим, что Цуриков выступал в «Александрию» на правах аренды, права на игрока принадлежали «Металлисту».

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Источник ФК Александрия
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