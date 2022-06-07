Украина. Премьер лига07 июня 2022, 22:52 |
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Цуриков подписал полноценный контракт с Александрией
Ранее права на игрока принадлежали «Металлисту»
07 июня 2022, 22:52 |
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Футбольный клуб «Александрия» сообщил о подписании контракта с Андреем Цуриковым.
Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Отметим, что Цуриков выступал в «Александрию» на правах аренды, права на игрока принадлежали «Металлисту».
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