Цуриков подписал полноценный контракт с Александрией

Футбольный клуб «Александрия» сообщил о подписании контракта с Андреем Цуриковым.

Трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отметим, что Цуриков выступал в «Александрию» на правах аренды, права на игрока принадлежали «Металлисту».