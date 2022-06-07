Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) добыла еще одну победу в рамках грунтового турнира WTA 125 в Валенсии.

В первом круге украинке, которая стартовала в квалификации, солидно потрепала нервы испанка Анхела Фита Болуда (№298 WTA).

Валенсия. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания) – 6:4, 3:6, 6:3

Далее по сетке лидер посева Нурия Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA).