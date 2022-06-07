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  4. Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
WTA
07 июня 2022, 23:38 |
300
1

Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании

Катарина продолжает выигрывать в Валенсии

07 июня 2022, 23:38 |
300
1
Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) добыла еще одну победу в рамках грунтового турнира WTA 125 в Валенсии.

В первом круге украинке, которая стартовала в квалификации, солидно потрепала нервы испанка Анхела Фита Болуда (№298 WTA).

Валенсия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания) – 6:4, 3:6, 6:3

Далее по сетке лидер посева Нурия Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA).

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Катарина Завацкая WTA Валенсия Анхела Фита Болуда
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Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
Лише закінчення гри було пристойним
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