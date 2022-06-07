WTA07 июня 2022, 23:38 |
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Завацкая добыла непростую победу в первом круге основы турнира в Испании
Катарина продолжает выигрывать в Валенсии
07 июня 2022, 23:38 |
300
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№230 WTA) добыла еще одну победу в рамках грунтового турнира WTA 125 в Валенсии.
В первом круге украинке, которая стартовала в квалификации, солидно потрепала нервы испанка Анхела Фита Болуда (№298 WTA).
Валенсия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания) – 6:4, 3:6, 6:3
Далее по сетке лидер посева Нурия Паррисас-Диас из Испании (№51 WTA).
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