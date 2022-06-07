Тренер Ирландии: «В матче с Шотландией Украина показала настоящий класс»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

«Нас ожидает необычная игра. Украинские футболисты, тренеры, весь персонал их команды являются послами своего государства, в котором хаос и тысячи погибших. Куда бы они ни приехали выступать, они оказываются в эпицентре внимания местных СМИ. Это понятно.

Мы знаем, что Украина меняла свою модель игры, в первую очередь в полузащите, прямо по ходу отборочной кампании ЧМ-2022. У сине-желтых большая глубина состава. Все видели последние два матча украинцев. У них, особенно в поединке против Шотландии, наш соперник показал настоящий класс», - заметил Кенни.

Встреча состоится 8 июня на стадионе «Авива», начало в 21:45 по Киеву.