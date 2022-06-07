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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Это было несправедливое поражение Украины от Уэльса»
Чемпионат мира
07 июня 2022, 21:38 |
1372
0

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Это было несправедливое поражение Украины от Уэльса»

Специалист доволен игрой команды

07 июня 2022, 21:38 |
1372
0
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Это было несправедливое поражение Украины от Уэльса»
Getty Images/Global Images Ukraine

Опытный наставник Вячеслав Грозный считает, что сборная Украины потерпела несправедливое поражение от Уэльса в матче финала отбора на ЧМ-2022.

«Наша сборная провела два очень сильных матча. Они переиграли и Шотландию, и Уэльс практически по всем показателям – не только по цифрам. Команда может играть в футбол, который соответствует уровню сборников. У нас отличные исполнители. Я считаю, что у нас есть тот баланс, который нужен сборной. Из 10 игроков 5 играют в хороших зарубежных клубах. У нас все игроки, включая вратаря, хорошо работают с мячом».

«Я до сих пор не отошел от игры, живу эмоциями. Считаю, что это несправедливое поражение. Мы должны были забивать, и не один мяч. Очень несправедливо».

«Функционально мы выглядели очень солидно. Восстановление игроков было на достаточно высоком уровне», - сказал Грозный.

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Вячеслав Грозный сборная Украины по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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