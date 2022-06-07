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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Петраков сказал, что мужики должны оставаться мужиками»
Лига наций
07 июня 2022, 20:49 |
408
1

Сергей СИДОРЧУК: «Петраков сказал, что мужики должны оставаться мужиками»

Полузащитник оценил старт в Лиге наций

07 июня 2022, 20:49 |
408
1
Сергей СИДОРЧУК: «Петраков сказал, что мужики должны оставаться мужиками»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук оценил первый матч нового сезона Лиги наций против Ирландии.

 - Играем в главной команде страны. И когда ты только начинаешь заниматься футболом, то есть только одна команда - сборная. Кроме того, все знают, какая ситуация у нас в стране, и нам очень важно привлекать внимание к войне. Это самое важное. Мы украинцы, мы продолжаем бороться.
 
 - Как война отразилась на вас лично?
 
 - Мы с семьей выехали из Киева, из Украины после начала вторжения. У меня жена была на 8 месяце беременности, поэтому нужно было искать новый дом.
 
 - Как оцениваете ситуацию в Запорожье?
 
 - Они сейчас не дошли до Запорожья. Враг стоит в области, в 50-60 км от города. В Запорожье находятся мои мать, отец, бабушка, а также родители жены. Там относительно спокойно, и там сейчас над городом наш украинский флаг.
 
 - Как провели вечер после поражения от Уэльса? Что думают в команде?
 
 - Вернулись в отель. После игры была тишина. Еще никогда в моей карьере не было так тихо, никто из номеров не выходил, хотелось побыть одному. А на следующий день наш тренер Александр Петраков сказал, что мужики должны оставаться мужиками, нужно идти дальше. Для кого-то, вероятно, это был последний шанс сыграть на ЧМ. Но завтра уже другая история, новый турнир.
 
 - Тяжело сейчас сосредоточиться на футболе?
 
 - Мне кажется, что не очень сложно. На первые игры, когда мы выезжали на матчи клубов, то было непросто. А сейчас мы получаем отзывы из Украины, мы знаем, что наши военные смотрят матчи, и уже не так сложно становится.
 
 - Был ли перед вами вопрос - играть или вернуться в Украину, чтобы взять в руки оружие?
 
 - За всех не могу ответить. У нас есть достаточно спортсменов в Украине, кто взял оружие в руки. Когда все началось, то я не знал, что делать. Но президент Зеленский сказал, что каждый должен на своем месте помогать Украине тем, чем может. Я считаю, что мы сейчас на своем месте.
 
 - Как себя физически ощущаете после двух матчей?
 
 - Физическое состояние у меня хорошее.

Матч Лиги наций в группе B1 состоится 8 июня, начало в 21:45.

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сборная Украины по футболу Ирландия - Украина Лига наций Сергей Сидорчук
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Источник Sport.ua
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Maks Maks
И сказал сделать Мудрику мужскую прическу..
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