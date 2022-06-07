Роналду первым в мире набрал 450 миллионов подписчиков в инстаграме

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в воскресенье обновил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной команды.

Но на этом его рекорды не закончились. Нападающий «Манчестер Юнайтед» первым достиг отметки в 450 миллионов подписчиков в инстаграме.