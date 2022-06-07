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07 июня 2022, 20:28 |
285
0

Роналду первым в мире набрал 450 миллионов подписчиков в инстаграме

Еще один рекорд для португальца

07 июня 2022, 20:28 |
285
0
Роналду первым в мире набрал 450 миллионов подписчиков в инстаграме
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в воскресенье обновил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной команды.

Но на этом его рекорды не закончились. Нападающий «Манчестер Юнайтед» первым достиг отметки в 450 миллионов подписчиков в инстаграме.

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