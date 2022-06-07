Другие новости07 июня 2022, 20:28 |
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Роналду первым в мире набрал 450 миллионов подписчиков в инстаграме
Еще один рекорд для португальца
07 июня 2022, 20:28 |
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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в воскресенье обновил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной команды.
Но на этом его рекорды не закончились. Нападающий «Манчестер Юнайтед» первым достиг отметки в 450 миллионов подписчиков в инстаграме.
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