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  4. Марченко и Сачко проиграли стартовые матчи в Братиславе
ATP
07 июня 2022, 21:37 |
125
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Марченко и Сачко проиграли стартовые матчи в Братиславе

Илья и Виталий не смогли пробиться во второй круг одиночного разряда

07 июня 2022, 21:37 |
125
0
Марченко и Сачко проиграли стартовые матчи в Братиславе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинские теннисисты Илья Марченко и Виталий Сачко неудачно стартовали в рамках грунтового челленджера в Братиславе.

В первом круге основы Сачко проиграл победителю квалификации Йохана Никлса из Швейцарии.

Марченко на этой же стадии уступил лаки-лузеру Филип Кристиан Жьяну из Румынии. 

Братислава. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария) – 6:3, 3:6, 4:6
Илья Марченко (Украина) – Филип Кристиан Жьяну (Румыния) – 7:6(4), 2:6, 6:7(2)

Сачко продолжит борьбу в парном разряде.

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Илья Марченко Виталий Сачко ATP Братислава
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Источник Sport.ua
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