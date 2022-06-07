ATP07 июня 2022, 21:37 |
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Марченко и Сачко проиграли стартовые матчи в Братиславе
Илья и Виталий не смогли пробиться во второй круг одиночного разряда
07 июня 2022, 21:37 |
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Украинские теннисисты Илья Марченко и Виталий Сачко неудачно стартовали в рамках грунтового челленджера в Братиславе.
В первом круге основы Сачко проиграл победителю квалификации Йохана Никлса из Швейцарии.
Марченко на этой же стадии уступил лаки-лузеру Филип Кристиан Жьяну из Румынии.
Братислава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария) – 6:3, 3:6, 4:6
Илья Марченко (Украина) – Филип Кристиан Жьяну (Румыния) – 7:6(4), 2:6, 6:7(2)
Сачко продолжит борьбу в парном разряде.
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