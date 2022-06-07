Марченко и Сачко проиграли стартовые матчи в Братиславе

Украинские теннисисты Илья Марченко и Виталий Сачко неудачно стартовали в рамках грунтового челленджера в Братиславе.

В первом круге основы Сачко проиграл победителю квалификации Йохана Никлса из Швейцарии.

Марченко на этой же стадии уступил лаки-лузеру Филип Кристиан Жьяну из Румынии.

Братислава. Первый круг



Виталий Сачко (Украина) – Йохан Никлс (Швейцария) – 6:3, 3:6, 4:6

Илья Марченко (Украина) – Филип Кристиан Жьяну (Румыния) – 7:6(4), 2:6, 6:7(2)

Сачко продолжит борьбу в парном разряде.