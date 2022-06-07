Эмма РАДУКАНУ: «Понятия не имею, сыграю ли на Уимблдоне»
Британка травмировалась на соревнованиях в Ноттингеме
Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала о травме, из-за которой она снялась во время стартового поединка в Ноттингеме.
Британка снялась при счете 3:4 в первом сете матча против швейцарки Виктории Голубич, Эмму беспокоил левый бок.
«Понятия не имею, сыграю ли на Уимблдоне.
Думаю, что я что-то потянула, не совсем уверена, что именно произошло. Абсолютно случайная травма.
Сначала мне нужно пройти обследование. Я не собираюсь быть «гугл-доктором» для себя. Я все проверю. От этого и будем отталкиваться», – сказала Радукану.
Уимблдон стартует 27 июня.
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