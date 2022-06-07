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  4. Эмма РАДУКАНУ: «Понятия не имею, сыграю ли на Уимблдоне»
WTA
07 июня 2022, 19:56 |
51
0

Эмма РАДУКАНУ: «Понятия не имею, сыграю ли на Уимблдоне»

Британка травмировалась на соревнованиях в Ноттингеме

07 июня 2022, 19:56 |
51
0
Эмма РАДУКАНУ: «Понятия не имею, сыграю ли на Уимблдоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич и Эмма Радукану

Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала о травме, из-за которой она снялась во время стартового поединка в Ноттингеме. 

Британка снялась при счете 3:4 в первом сете матча против швейцарки Виктории Голубич, Эмму беспокоил левый бок.

«Понятия не имею, сыграю ли на Уимблдоне. 

Думаю, что я что-то потянула, не совсем уверена, что именно произошло. Абсолютно случайная травма. 

Сначала мне нужно пройти обследование. Я не собираюсь быть «гугл-доктором» для себя. Я все проверю. От этого и будем отталкиваться», – сказала Радукану.

Уимблдон стартует 27 июня.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Эмма Радукану WTA Ноттингем Виктория Голубич травма
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Источник Sport.ua
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