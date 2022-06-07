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  4. На замену Скрипнику. Заря готова пригласить нидерландского тренера
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 19:33 |
1006
1

На замену Скрипнику. Заря готова пригласить нидерландского тренера

Команду может возглавить Патрик ван Леувен

07 июня 2022, 19:33 |
1006
1
На замену Скрипнику. Заря готова пригласить нидерландского тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, новым тренером «Зари», скорее всего, станет нидерландских специалист Патрик ван Леувен.

Ранее тренер работал в «Шахтере» на должности руководителя академии. Кроме того, был наставником «Маккаби» Тель-Авив.

Сообщалось, что фаворитом на должность тренера является Александр Бабич, который покинул «Кривбасс».

«Заря» официально пока что не сообщила об уходе наставника Виктора Скрипника, но слухи связывают его с переходом в «Ворсклу».

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Источник ТаТоТаке
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vitaha33
Є 100 інсайд - вибирають між Клопом, Гвардіолою, ван Леувеном і Бабичем. І фаворитом є саме Бабич. Гвардіола і Клоп не витримали конкуренції
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