На замену Скрипнику. Заря готова пригласить нидерландского тренера
Команду может возглавить Патрик ван Леувен
По информации ТаТоТаке, новым тренером «Зари», скорее всего, станет нидерландских специалист Патрик ван Леувен.
Ранее тренер работал в «Шахтере» на должности руководителя академии. Кроме того, был наставником «Маккаби» Тель-Авив.
Сообщалось, что фаворитом на должность тренера является Александр Бабич, который покинул «Кривбасс».
«Заря» официально пока что не сообщила об уходе наставника Виктора Скрипника, но слухи связывают его с переходом в «Ворсклу».
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