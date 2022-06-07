На замену Скрипнику. Заря готова пригласить нидерландского тренера

По информации ТаТоТаке, новым тренером «Зари», скорее всего, станет нидерландских специалист Патрик ван Леувен.

Ранее тренер работал в «Шахтере» на должности руководителя академии. Кроме того, был наставником «Маккаби» Тель-Авив.

Сообщалось, что фаворитом на должность тренера является Александр Бабич, который покинул «Кривбасс».

«Заря» официально пока что не сообщила об уходе наставника Виктора Скрипника, но слухи связывают его с переходом в «Ворсклу».